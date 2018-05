Pronto il rinnovo di contratto per il tecnico del'Inter, Luciano Spalletti, che è nella sede della società nerazzurra per un vertice con la dirigenza. L'attuale accordo scade il 30 giugno 2019. Nel corso dell'incontro, Spalletti e la società fanno anche il punto sul mercato e sulla situazione relativa al financial fair play.



