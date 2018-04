Inter, Spalletti ritrova Brozovic, Perisic e Icardi: ora insidia la Roma

di Salvatore Riggio

In un mese l’Inter è rinata fino a insediare addirittura il terzo posto della Roma. Con il derby da recuperare, in campo tra tre giorni, i nerazzurri vedono il sorpasso sui giallorossi. Per la felicità di Luciano Spalletti, il grande ex, che è riuscito nell’impresa di ridare qualità a una squadra che dopo aver conquistato il primo posto il 3 dicembre (nel 5-0 al Chievo) si era smarrita del tutto. Fino alla gara contro il Benevento del 24 febbraio. Il 2-0 rifilato ai campani ha risvegliato l’Inter che ha poi pareggiato in casa col Napoli (0-0, l’11 marzo), vinto in goleada a Marassi contro la Sampdoria (0-5, il 18 marzo) e passeggiato sul malcapitato Verona (3-0), finito ko in 36 secondi. Tutto merito di due giocatori ritrovati: Perisic e Icardi. Sono tornati in forma al momento giusto per dare la spinta decisiva alla rincorsa Champions. Il croato è tornato ai livelli di inizio stagione e anche ieri è stato protagonista con un gol e due assist (uno addirittura da rimessa laterale, roba da non credere); l’argentino si è ripreso la scena arrivando a quota 105 gol in serie A. Ma è in mezzo al campo che c’è stata la vera rivoluzione spallettiana. Con Vecino e Borja Valero fuori condizione, il tecnico di Certaldo ha deciso di puntare su Gagliardini e ridare una chance a Brozovic. Ed è proprio il croato il simbolo di questa rinascita. Al di là del lancio millimetrico per il 2-0 di Perisic, è il suo atteggiamento a convincere tutti, compresi quei tifosi che mai gli hanno perdonato la sua insolenza in campo. Con Brozovic in mezzo l’Inter ha un’altra marcia. Ottime notizie per Spalletti in vista del derby con il Milan. Il terzo posto è a due punti e questa è un’occasione da cogliere al volo.

