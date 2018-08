Inter-Torino: Handanovic è un disastro. Iago Falque e Meité fanno due capolavori

di Salvatore Riggio

HANDANOVIC 4

Nella ripresa ne combina di tutti colori. Sbaglia l’uscita in occasione del gol di Belotti e ci mette del suo anche nel pareggio di Meité.



D’AMBROSIO 5.5

Meglio nel primo tempo, in affanno nella ripresa.



DE VRIJ 6.5

Gioca 45’ a livelli altissimi, trovando anche il gol del 2-0. L’ultimo ad arrendersi quando le cose per l’Inter si mettono male.



SKRINIAR 5.5

Vedere uno come lui in difficoltà fa davvero impressione.



VRSALJKO 6

Avrebbe potuto fare di più, ma stringe i denti dopo lo scontro con Ansaldi e cerca di fare il suo.



VECINO 5

Rincon e Meité non gli fanno vedere un pallone.



BROZOVIC 5

Sbaglia tutto quello che c’era da sbagliare. Da rivedere perché non è il giocatore di fine stagione.



ASAMOAH 6.5

Quando c’è da dare una mano in difesa non si tira mai indietro. In fase offensiva cerca di rendersi pericoloso.



POLITANO 6

Deve imparare a dosare le energie, ma gli spunti migliori arrivano da lui. Suo l’assist per de Vrij.



ICARDI 5.5

Suo l’assist per Perisic, ma poi combina poco lì davanti.



PERISIC 6

Segna il gol del vantaggio e nel finale sfiora il 3-2, ma che errore sul gol del pareggio del Torino.



SPALLETTI 5

Alcune sue scelte sono discutibili. Ha il dovere di trovare subito la sua Inter.





PAGELLE TORINO



SIRIGU 6.5

La parata su Perisic nel recupero salva il Torino.



IZZO 6.5

Gioca un secondo tempo sontuoso.



NKOULOU 6

Si fa sorprendere sul cross di Icardi in occasione del gol del vantaggio interista, ma è l’unica pecca della serata.



MORETTI 5

Di lui ci ricordiamo il brutto fallo su Politano che gli è costato il giallo.



DE SILVESTRI 5.5

Mai propositivo e il Torino ne risente un po’.



SORIANO 5.5

Sbaglia molti passaggi. Deve recuperare la condizione.



RINCON 6.5

Ringhia su ogni pallone, spaventando Vecino e Brozovic.



MEITE’ 7.5

Per i nerazzurri non è sempre semplice superare questo colosso francese. Suo il gol del 2-2.



ANSALDI 5.5

Non benissimo tra Vrsaljko e Politano. Si fa male ed è costretto a uscire già al 21’.



IAGO FALQUE 7.5

Il migliore del Torino. Un capolavoro il lancio da 30 metri per Belotti.



BELOTTI 7

Segna il gol del 2-1 finalizzando il passaggio di Iago Falque. Con un colpo di testa sfiora il 2-3.



AINA 6

Sbaglia poco e controlla la sua zona del campo.



LJAJIC 6

In campo per dare l’ultimo assalto alla difesa dell’Inter



MAZZARRI 7

Si prende una bella rivincita davanti ai suoi vecchi tifosi.

