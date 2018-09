Inter-Tottenham, le pagelle: Icardi risveglia i nerazzurri, malissimo Kane

di Salvatore Riggio

PAGELLE INTER



HANDANOVIC 6

Sembrava avesse messo da parte gli errori del campionato, ma combina un pasticcio sul tiro di Eriksen. Poi, è sempre attento.



SKRINIAR 6.5

Gioca terzino destro ed è affidabile anche in quel ruolo.



DE VRIJ 7

Tiene a bada Kane, l’avversario più temibile del Tottenham. Ci mette del suo sul gol di Vecino.



MIRANDA 6

Rispolverato per la Champions. Sfortunato nella deviazione sul gol di Eriksen.



ASAMOAH 6.5

Ha esperienza in questi palcoscenici e si vede.



VECINO 7

Un suo gol alla Lazio regalò la Champions all’Inter e in pieno recupero salva Spalletti con il raddoppio.



BROZOVIC 6

Inizia bene con lanci e verticalizzazioni, ma quando c’è da rincorrere fatica un po’.



POLITANO 5

Poche iniziative da parte sua. Ha un’occasione con una punizione dal limite, ma si fa deviare la conclusione dalla barriera.



NAINGGOLAN 6.5

Radja è il giocatore che mancava a questa Inter. È su ogni pallone, ma non può fare tutto da solo.



PERISIC 5

Va a correnti alternate. Si accende e si spegne a una velocità preoccupante.



ICARDI 7.5

Debutto in assoluto in Champions. Risveglia l’Inter con un gran gol che vale il pareggio.



CANDREVA 5

In campo al posto di Perisic. Non fa la differenza.



SPALLETTI 6.5

Sognava la svolta e con questa vittoria così…



PAGELLE TOTTENHAM



VORM 5.5

Sull’1-0 è bravo sul colpo di testa di Perisic, ma si fa sorprendere sulla conclusione di Icardi.



AURIER 6

Avvincenti i duelli con Perisic e Asamoah.



SANCHEZ 5.5

Non fa mai respirare Icardi. Nel finale va nel caos.



VERTONGHEN 5.5

Quando Sanchez ha bisogno del suo aiuto, lui risponde presente. Beffato nel recupero.



DAVIES 5.5

Attacca poco e forse dalle sue parti il Tottenham ne risente un po’.



DIER 5.5

Cerca di controllare Brozovic.



DEMBELÉ 6

Obiettivo di mercato nerazzurro, ci mette qualche pezza in mediana.



ERIKSEN 7

Il fuoriclasse che manca all’Inter. Regala un bellissimo assist a Kane e trova il gol mettendo determinazione e grinta. Ma alla fine il Tottenham rovina tutto.



LAMELA 5.5

Non è quasi mai pericoloso. Pochi rifornimenti alle punte.



SON 5.5

Al tiro soltanto prima di fare posto a Lucas.



KANE 5

L’avversario più atteso. Nel primo tempo non sfrutta l’assist di Eriksen.



LUCAS 6

In pochi minuti fa più di quello che ha combinato Son nell’intero match.



POCHETTINO 5.5

Beffato da Vecino nel recupero.

