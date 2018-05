Inter, Tronchetti Provera: «Icardi-Higuain sono due grandi»

«L'ipotesi scambio Higuaìn e soldi per Icardi? Lasciamo che decidano Inter e Juventus. Qualunque cosa può essere usata in un negoziato. Non mi pronuncio, posso solo dire che sono due grandi giocatori». Lo ha detto Marco Tronchetti Provera a margine di un convegno a Napoli. Parlando di calcio, il manager ha parlato anche del campionato appena concluso: «Da interista - ha detto - ho tifato per il Napoli nella corsa scudetto, di più non potevo fare purtroppo, l'Inter non ha dato un contributo al momento opportuno».



«L'ipotesi scambio Higuaìn e soldi per Icardi? Lasciamo che decidano Inter e Juventus. Qualunque cosa può essere usata in un negoziato. Non mi pronuncio, posso solo dire che sono due grandi giocatori». Lo ha detto Marco Tronchetti Provera a margine di un convegno a Napoli. Parlando di calcio, il manager ha parlato anche del campionato appena concluso: «Da interista - ha detto - ho tifato per il Napoli nella corsa scudetto, di più non potevo fare purtroppo, l'Inter non ha dato un contributo al momento opportuno».



© RIPRODUZIONE RISERVATA