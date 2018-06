Inter, ufficiale: Nagatomo ceduto ala Galatasaray

Yuto Nagatomo è ufficialmente un giocatore del Galatasaray. «FC Internazionale Milano - si legge sul sito del club - annuncia di aver trovato un accordo con il Galatasaray per il trasferimento a titolo definitivo di Yuto Nagatomo». L'Inter fa «i migliori auguri» al difensore giapponese: «Dopo 8 stagioni, 213 presenze e 13 gol con i colori nerazzurri, il difensore giapponese si prepara a vivere una nuova avventura in Turchia; a lui il ringraziamento da parte di tutto il club per gli anni trascorsi insieme e il più sincero in bocca al lupo per le future sfide professionali». L'Inter andrà ora alla ricerca di un terzino destro: Florenzi, Zappacosta e Vrsaljiko sono sulla lista del ds Piero Ausilio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA