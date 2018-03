Inter-Verona 3-0: doppio Icardi più Perisic, Spalletti a -2 dalla Roma

di Salvatore Riggio

All’Inter bastano 36 secondi per far esultare i 60mila tifosi di San Siro e sistemare le cose con il Verona. L’asse Perisic-Icardi non sbaglia più un colpo: Luciano Spalletti può sorridere, mentre il Milan mercoledì nel recupero del derby si dovrà preoccupare. I nerazzurri vincono 3-0 e si avvicinano alla Roma, terza a +2 ma con una partita in più. Una rincorsa, quella dell’Inter appunto, iniziata nella gara vinta con il Benevento (2-0) e proseguita con il pareggio contro il Napoli (0-0) e con la goleada di Marassi con la Sampdoria (0-5). Ai nerazzurri gira tutto bene: la difesa conserva la sua imbattibilità; Brozovic ha trovato continuità; Perisic e Icardi sono letali davanti alla porta. Sono loro due a guidare l’Inter alla vittoria. Il risultato cambia già dopo 36 secondi: da fallo laterale il croato pesca l’argentino, che di sinistro batte Nicolas. La difesa del Verona è inguardabile e questa azione fa subito intuire il possibile andamento della partita. I fatti confermano i pochi dubbi perché al 13’ i nerazzurri vanno sul 2-0 con il tiro di Perisic, che prima sbatte sul palo e poi si incassa in rete, su lancio di Brozovic. Il Verona ci prova con Caracciolo al 20’, ma il difensore viene chiuso molto bene da D’Ambrosio. Poi, è un monologo dell’Inter che però non riesce a trovare la terza rete. La palla del 3-0 capita sulla testa di Gagliardini al 33’, ma il centrocampista manda alto sopra la traversa. Nella ripresa l’avvio dell’Inter è micidiale: Ferrari perde l’ennesimo pallone, Perisic serve Icardi che segna. Spalletti dà una chance a Santon (in campo al posto di D’Ambrosio) e al 20’ toglie Icardi per Eder. Un po’ di riposo per l’argentino in vista del derby con il Milan. Nel finale Candreva centra il palo (in precedenza lo aveva colpito il Verona con Fares) e Nicolas si fa espellere per un fallo da ultimo uomo su Eder. In porta va Romulo, l’unico che si salva nella squadra di Fabio Pecchia. Finisce 3-0 per l’Inter che ora vede il terzo posto.



