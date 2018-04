Inter-Verona, le pagelle: Icardi e Perisic sono letali, per Handanovic un pomeriggio tranquillo

di Salvatore Riggio

HANDANOVIC 6

La prima parata arriva a 6’ dalla fine su un tiro di Verde.



CANCELO 6.5

Attento in difesa e pericoloso quando avanza in attacco.



SKRINIAR 6.5

Brillante nelle poche situazione nel quale deve intervenire.



MIRANDA 6.5

Petkovic non è mai un problema.



D’AMBROSIO 6.5

La chiusura su Caracciolo, sul 2-0 per l’Inter, vale un gol.



BROZOVIC 7

Da un mese a questa parte è un altro giocatore. Suo il lancio per il raddoppio di Perisic.



GAGLIARDINI 6

Mezzo voto in meno per il colpo di testa sbagliato davanti a Nicolas nel primo tempo.



CANDREVA 6.5

Meglio nella ripresa. Nel finale colpisce un palo.



RAFINHA 6.5

Quando ha la palla tra i piedi, si ha sempre la sensazione che possa fare la giocata giusta.



PERISIC 7.5

Furbo nel pescare Icardi da rimessa laterale e letale sul gol del 2-0. Suo l’assist del 3-0.



ICARDI 7.5

Non sbaglia più un pallone. In gol dopo 36 secondi. Nella ripresa firma anche il 3-0.



SANTON 6

Subentra a D’Ambrosio e fa il suo.



EDER 6

In campo al posto di Icardi per far rifiatare il capitano in vista del derby.



SPALLETTI 6.5

Nelle ultime quattro partite ha totalizzato dieci punti non prendendo mai gol. Ora testa al derby contro il Milan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA