Inter, Wanda Nara: «La situazione di Icardi è di rinnovo o partenza»

di Redazione Sport

Icardi a un bivio. «La situazione di Icardi è di rinnovo o partenza. E ci sono grandi club che stanno facendo pressioni per averlo». Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha fatto il punto sul rebus del bomber dell'Inter. «Ci sono le tre migliori squadre al mondo disposte a pagare la sua clausola, che non è nemmeno così alta - ha dichiarato in un'intervista alla radio argentina Radio Metro -. La priorità resta l'Inter, ma molti club stanno facendo pressione». La moglie di Icardi conferma, inoltre, che «ci sarà un incontro con il direttore sportivo dell'Inter perché la priorità è quella di restare a Milano».

