International Champions, l'Inter ko ai rigori (6-5) contro il Chelsea

Sconfitta ai rigori per l'Inter contro il Chelsea (6-5) nella prima sfida dell'International Champions Cup, dopo il pareggio per 1-1 nei 90'. Allo Stade Riviera di Nizza londinesi in vantaggio con Pedro (8'), abile a ribadire in rete una ribattuta di Handanovic. Avvio di gara complesso per i nerazzurri, che sono però cresciuti nella ripresa: il pareggio è arrivato grazie ad un destro di Gagliardini su assist di Icardi (49'). Parità che non si è sbloccata nel finale, con la sfida che si è decisa ai rigori: dal dischetto decisivo l'errore di Skriniar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA