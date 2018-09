Iran, Queiroz è senza contratto: il ct allena in jeans e senza dare indicazioni ai giocatori

Il commissario tecnico dell'Iran Carlos Queiroz sta usando un metodo di allenamento particolare in attesa di firmare il suo nuovo contratto con la federazione persiana: dirige gli allenamenti in «jeans» e seduto in silenzio in un angolo. Il contratto di Queiroz con l'Iran è scaduto dopo la Coppa del mondo in Russia e, sebbene le parti abbiano già raggiunto un principio di accordo, la firma non si è ancora materializzata a causa dei problemi di pagamento derivanti dalla crisi economica del paese. L'allenatore è a Teheran da diversi giorni e accompagna la squadra negli allenamenti in preparazione della Coppa d'Asia del gennaio 2019, ha spiegato «Varzesh3». L'Iran ha dovuto affrontare una delicata situazione economica per settimane. La sua valuta, il rial, ha subito una forte svalutazione, quindi la federazione deve ora pagare un importo superiore a quello atteso a Queiroz. Inoltre, sono aumentati i costi del piano di preparazione richiesto dall'allenatore portoghese per la Coppa asiatica. La federazione ha anche difficoltà a girare i soldi a Queiroz a causa del blocco sui movimenti di capitale stabilito dalle sanzioni promosse dagli Stati Uniti.

