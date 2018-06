Iran-Spagna, dalle 20.00 La Diretta

Iran e Spagna si affrontano a Kazan in un match valido per la seconda giornata del Gruppo B che a sorpresa, dopo le prime gare, vede proprio gli asiatici al comando. La formazione di Queiroz si è imposta nel recupero contro il Marocco, mentre gli iberici sono stati puniti da Ronaldo, non andando oltre il 3-3 contro il Portogallo. Per la Nazionale recentemente passata sotto la guida di Hierro, dunque, l'imperativo è ottenere la vittoria.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

IRAN:

SPAGNA:

© RIPRODUZIONE RISERVATA