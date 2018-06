L'Isis minaccia i mondiali in Russia: «Massacri come mai prima d'ora». Video con stadi in fiamme

L'Isis torna a minacciare un attacco ai mondiali di calcio in Russia con un video in cui promette «un massacro come mai prima d'ora».



In un video citato dal tabloid inglese Daily Star, l'organizzazione terroristica mostra immagini di repertorio annunciando di voler «vendetta» nei confronti di Vladimir Putin e della Russia. Il filmato si conclude con una panoramica dello stadio di Sochi sorvegliato da un jihadista in tuta mimetica e mitra a tracolla e virtualmente colpito da esplosioni.



La prima partita dei mondiali c'è stata ieri allo stadio Luzhniki di Mosca: la Russia ha battuto 5-0 l'Arabia Saudita.



A riferire delle minacce dell'Isis al tabloid inglese è la società di cybersicurezza Sixgill che monitora l'attività dell'Isis sul web. Secondo il direttore di Sixgil, Omer Carmi, citato dal Daily Star, l'attacco jihadista sarebbe una vendetta su Putin e sulla Russia.



Non è la prima volta che i terroristi dell'Isis minacciano di portare il terrore ai mondali di calcio.













