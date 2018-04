â€‹Italia, 5 milioni più Pirlo per Ancelotti

di Ugo Trani

«Mi sembra che ad Ancelotti piaccia l’idea di fare il ct della Nazionale». Roberto Fabbricini, commissario della Figc, ufficializza la candidatura, finora tenuta sotto traccia, del tecnico che ancora per 3 mesi è sotto contratto con il Bayern. Carletto è da sempre in pole per sostituire Gian Piero Ventura dopo il flop mondiale. Scelta che mette d’accordo i capi del nostro movimento, cioè del presidente del Coni e commissario della Lega calcio Giovanni Malagò, del dg federale Michele Uva e del vice commissario della Federcalcio Alessandro Costacurta. E, da lunedì pomeriggio, i dirigenti di via Allegri sono definitivamente usciti allo scoperto, invitando l’allenatore a Roma, nell’albergo con vista su Villa Borghese e a cento metri dalla sede della Figc.



SVOLTA BUONA

L’incontro, anche se interlocutorio, diventa significativo. Alla luce del sole della Capitale, Ancelotti è stato ricevuto da Fabbricini e Costacurta. Carletto non ha cambiato idea, confermando la disponibilità, anche perché la Premier non l’ha ancora chiamato. Ma il programma deve essere chiaro. «Ancelotti ha chiesto a Costacurta di prendere un caffè» ha chiarito Fabbricini. «Nel breve incontro ho incassato l’impressione che a lui la cosa piaccia molto. Lui, a Roma per motivi familiari, ora torna in Canada. Siamo rimasti d’accordo di risentirci prima di fine aprile. Ecco, diciamo che entro quella data ne sapremo di più...».



SQUADRA ALLARGATA

L’ingaggio sarà di 5 milioni a stagione (contratto biennale), più bonus. Nello staff anche il figlio Davide e Pirlo. Forse pure Maldini. «Non abbiamo parlato di cifre. Ho detto solo che c’è un budget nel bilancio federale per sei mesi, ma non va tutto su un conto: è comprensivo di tante voci legate alla nazionale, allo staff, non è una grandissima cifra. Gli ho detto che tecnici come Lippi e Prandelli non prendevano i soldi che potevano prendere in club italiani. Ma la panchina azzurra ha un valore che va ben oltre quello economico». Il nuovo ct dipende anche dall’esito di una delle semifinali di Champions, quella tra Bayern e Real. Ancelotti è ancora legato al club bavarese: «Mi ha ribadito che ha il contratto che scade il 31 luglio ed è risolvibile nel caso in cui il Bayern venisse eliminato dalla Champions. Questo ci potrebbe avvantaggiare per la scadenza del 20 maggio. Ma bisogna avviare un discorso serio, può darsi poi che quando ci mettiamo intorno a un tavolo per vedere la disponibilità ci areniamo». La Federcalcio aspetta la risposta entro il 1° maggio, il giorno del match di ritorno tra Real e Bayern a Madrid. Non è una coincidenza. «Non abbiamo potuto affrontare il programma e la parte economica. Siccome siamo ligi alle regole, abbiamo parlato d’altro. È vero, c’è una visione che potrebbe vedere Carlo, come altri, sulla panchina azzurra. Aspettiamo il 20 maggio, però» insiste Costacurta.



