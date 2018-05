Italia, Bonucci si gode la fascia: «Pesa più della maglia stessa»

di Redazione Sport

«La maglia azzurra è una responsabilità, lo è ancora di più indossare la fascia. Lo farò con gioia, cercando di essere da esempio per i giovani». Leonardo Bonucci si prepara al debutto da capitano dell'Italia nell'amichevole di domani sera, a San Gallo, contro l'Arabia Saudita. «Diventiamo grandi, a volte anche vecchi», aggiunge il difensore, che per la prima volta non ha trovato in Nazionale compagni come Buffon e De Rossi. «Fa strano non vederli, non ridere e scherzare insieme - dice - ma è un ciclo e prima o poi bisogna dire basta. Mi ha toccato non ritrovare alcuni compagni, che per me sono anche amici, da cui ho imparato molto. Ma bisogna guardare avanti».

