Italia, Costacurta rilancia Balotelli: «È un ragazzo che fa gruppo, mi è piaciuto»

di Ugo Trani

dal nostro inviato

San Gallo

Alessandro Costacurta, vicecommissario della Figc, è in campo, allo stadio Kybunpark di San Gallo, con gli azzurri a un'ora dall'inizio di Arabia Saudita-Italia. E, davanti alle telecamere, presenta il nuovo corso di Mancini e commenta il ritorno di Balotelli, subito titolare nella prima partita del nuovo ct: «Siamo tutti curiosi di vedere Mancini in panchina. Spero che la squadra si diverta, come vuole lui». Ma è interessante soprattutto la sua nuova posizione su SuperMario. Costacurta ammette di non essere più perplesso: «È un ragazzo che fa gruppo, non lo conoscevo e mi è piaciuto. Nello spogliatoio strappa risate ai compagni, anche questo in un ritiro conta. Non so dire se sia diventato grande, come dicono in tanti, perché non lo conoscevo prima. Se è compatibile col ritorno di Buffon e De Rossi? Non sono la persona più indicata per rispondere. Ma più campioni ci sono meglio è».

