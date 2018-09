Nazionale, Donnarumma: «La conconcorrenza nell'Italia e nel Milan non è un problema»

di Mario Tenerani

Gigio Donnarumma ha parlato a Raisport volando sui temi più importanti di questi giorni. Lo ha fatto dal ritiro di Coverciano. Partiamo dall’affondo di Mancini sui giovani italiani trascurati dai suoi colleghi allenatori: “Il Ct ha ragione, bisogna avere più fiducia nei nostri ragazzi. Serve un po’ di coraggio nel mandarli in campo, poi dobbiamo tutti dimostrare quanto valiamo. Dobbiamo farci valere sia in allenamento che in partita”. Il numero uno rossonero è in testa alle gerarchie: “Lo spero. Siamo tutti ottimi portieri, ci alleniamo sempre al massimo, poi la scelta è del Ct. La concorrenza ti da’ tantissimi stimoli in più. La sto vivendo anche con il Milan questa situazione ma non è un problema”. Al Milan c’è Reina: “E’ un grandissimo portiere, e’ stato in squadre top nel mondo. Io sono giovane, posso solo copiare da lui. Quando Gattuso ha detto che devo prenderlo ad esempio si riferiva all’atteggiamento di come si allena. Sempre al massimo e con tantissima voglia”.



Quello passato è stato un anno difficile: “Accetto le critiche ma rimango sereno, guardo avanti, mi alleno sempre al massimo e do’ tutto sia in allenamento che in partita. Chi mi aiuta a farmi stare tranquillo? La famiglia e gli allenatori che cercano sempre di farti stare tranquillo e non farti sentire le pressioni”. Donnarumma ringrazia anche Buffon: “Gigi è il top al mondo, lo ringrazio tanto per tutti i consigli che mi ha dato, anche in allenamento. C’è sempre da imparare ed io cercavo sempre di rubargli sempre qualcosa”.



Gattuso lo tratta con bastone e carota: “Schiaffi li ho presi, soprattutto da lui (ride, ndr). E’ un ottimo allenatore, ti da’ sempre tantissima carica per dare il massimo, ti sprona a dare sempre di più. Alcune volte le bastonate servono”.



Bonucci dopo un anno è tornato a Torino: “Rispetto la sua scelta, è quello che voleva quindi gli faccio tantissimi in bocca al lupo perché è stato un grande compagno di squadra così come lo è in Nazionale. L’ho vissuto per un anno intero, posso solo fargli i complimenti. Mi ha dato tanto, mi ha spronato ed è un leader che ti aiuta tantissimo, bravissimo con i giovani. Lo devono solo ringraziare per l’anno fatto insieme a lui”.



Una battuta su Higuain: “Il Pipita è fortissimo. È un grandissimo colpo, ed è quello che ci serviva. Nella società ci sono Paolo Maldini e Leonardo e la cosa ti mette soggezione. Ti fanno sentire veramente importante, ti danno grandissima carica. Sono la storia del Milan. Ho parlato con loro, mi hanno detto di rimanere tranquillo, di esprimere tutto il meglio, di non pensare alle cose extra calcistiche e di rimanere concentrato perché sanno quello che posso fare. Diventare il più forte? Lo spero ma devo lavorare tanto”.



La Nazionale riparte per un lungo viaggio: “Il clima qui è buono, siamo un ottimo gruppo, molto giovane. L’obiettivo nostro è di riportare il calcio dove merita, quindi ce la metteremo tutta. E’ un nostro dovere. C’è ottimismo per il futuro”.

