â€‹Italia, Fabbricini: «Candidato Lega è opportuno per il bene del calcio»

di Valerio Cassetta

«Non ho parlato con Malagò, ma credo che la Lega vorrà mettere sul tavolo qualche argomento in funzione federale. Non so se ci sarà una candidatura alternativa ad Abete ma forse per il bene del calcio sarebbe opportuno che ci fosse». Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, a margine del premio Calabrese a Soriano del Cimino, in provincia di Viterbo. Sui tempi dell’assemblea federale Fabbricini ha aggiunto: «Penso che sia agosto, non vorrei che ci fossero slittamenti. D’altro canto c’è il licenziamento dei principi informatori. L’assemblea si farà con le vecchie modalità».



Sulla vittoria dell'Italia contro l'Arabia Saudita il commissario della Figc ha espesso soddisfazione: «Buona la prima per gli Azzurri? Direi di sì, si è vinto e il risultato va bene. Ho visto delle buone cose nel primo tempo. Non ero a San Gallo, ma ho visto una squadra giovane e vivace, un po’ in stile Mancini. Nel secondo tempo c’era un po’ di stanchezza, ma siamo a giugno. Nizza sarà una musica differente, con la Francia sarà complicato». Infine, ha elogiato la prestazione di Balotelli: «L'abbiamo rivisto in campo, ha fatto un bel gol. Se è la sua volta buona? Lo spero, non sono stato con loro neanche un minuto, ma l’ho visto in campo disponibile al colloquio e non c’erano gesti di insofferenza. Quindi la maturità anche per lui è arrivata e sarà positivo per l’Italia».



