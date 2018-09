Italia, i convocati di Mancini: ci sono Pellegri e Zaniolo

di Redazione Sport

Sono 31 i convocati del ct azzurro Roberto Mancini per la doppia sfida di Nations League con Polonia e Portogallo: le novità sono cinque, tra queste il giovanissimo centravanti del Monaco Pellegri e il giallorosso Zaniolo, finora mai utilizzato dal tecnico Di Francesco.



Prima chiamata anche per il portiere del Cagliari Alessio Cragno, per il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi e per l'esterno della Spal Manuel Lazzari. Sale dall'Under 21 Nicolò Barella, mentre torna a vestire la maglia azzurra Giorgio Chiellini, assente dal play off Mondiale con la Svezia del novembre 2017. Questa la lista completa dei 31 convocati del ct Roberto Mancini: - portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino); - difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea); - centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Nicolò Zaniolo (Roma); - attaccanti: Mario Balotelli (Nizza), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Pietro Pellegri (Monaco), Simone Zaza (Torino). La Nazionale si radunerà nella tarda serata di domani a Coverciano e lunedì pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento per poi trasferirsi giovedì a Bologna alla vigilia del match con la Polonia

