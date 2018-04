Italia, Malagò: «E' arrivato il momento di valutare il nuovo ct»

di Redazione Sport

«È arrivato il momento di valutare e giudicare chi sarà il nuovo commissario tecnico su cui si dovrà costruire il percorso del futuro»: lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando della nazionale italiana di calcio, a margine dell'inaugurazione del Coni Point di Terni. «Le prime impressioni sul nuovo corso sono positive» ha sostenuto il numero uno dello sport italiano. «Sono stati fatti gli esperimenti - ha aggiunto -, ma non entro in valutazioni tecniche». In merito alla mancata qualificazione ai mondiali, Malagò si è detto felice che «dopo quella che è stata riconosciuta da tutti come una disfatta sportiva, le squadre Under 17 e Under 19, uomini e donne, hanno invece ottenuto il pass» per le rispettive qualificazioni. «Sta facendo anche bene la squadra femminile - ha proseguito - e ci sono tutte le premesse per qualificarci, dopo tanto tempo, per i mondiali. Ricordo che la squadra femminile e l'Under 21 sono le due squadre olimpiche che si giocano poi la qualificazione per Tokyo 2020». A detta di Malagò, però, «se ci sono dei problemi non è che se vinci le partite li hai risolti e se le perdi va tutto male». «Non si deve fare - ha sottolineato - un collegamento automatico e diretto tra risultato sul campo e lo stato di salute di uno sport, perché questo ci confonde e ci porta sulla pista sbagliata. Bisogna rendersi conto quali sono i problemi e fare tutto per evitare che si ripetano. Questa - ha concluso il presidente del Coni - è la partita che si sta giocando con il commissariamento».

