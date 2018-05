Politano tuttofare, Pellegrini è all’altezza

di Alessandro Angeloni

DONNARUMMA 5,5 Si riposa, poi sfarfalla in uscita sulla rete degli arabi. Rimedia salvando col piede il 2-2. ZAPPACOSTA 5,5 Spinge tanto, crossa di più. Avvia con un intervento goffo il gol dell’Arabia. BONUCCI 6 Capitano nuovo corso. Rassicurante. ROMAGNOLI 6 Sta al posto suo, sbagliando qualcosina in uscita. CRISCITO 6 Sembra Chiellini, meno ruvido, ma con più passo offensivo. Insigne lo protegge poco. Non perfetto nel finale, con qualche pallone di troppo omaggiato agli avversari. FLORENZI...

