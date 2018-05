Italia, Mancini: «Oggi la Nazionale è in difficoltà ma può ritrovare la strada»

«Oggi la Nazionale è in difficoltà, ma penso che possa ritrovare la strada giusta». Lo ha detto il neo allenatore degli Azzurri, Roberto Mancini, durante un incontro all'evento «KickOff 2018» in corso al Centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze.



«Oggi noi non potremo mai essere la Spagna o il Brasile - ha aggiunto Mancini - ma è bene ricordare che l'Italia ha vinto quattro Mondiali e forse siamo stati tra le nazioni che hanno fatto più finali mondiali».

