Italia, Mancini rivoluziona la Nazionale per l'amichevole con l'Olanda

di Ugo Trani

dal nostro inviato

TORINO Lo Stadium dei 7 scudetti bianconeri di fila accende le sue luci per il derby dell'escluse: l'Italia, nell'ultima delle 3 amichevoli con il suo nuovo ct, ospita l'Olanda alla fine di una stagione che per gli azzurri è la peggiore dal 1958. Dopo 60 anni non parteciperanno al mondiale. E in Russia non va nemmeno la nazionale arancione che è stata eliminata dalla Francia e proprio dalla Svezia che poi ha dato il colpo di grazia a Ventura nei playoff di novembre. A Mancini e Koeman, il successore di Aadvocat, il compito di rilanciare le 2 big in disgrazia.



