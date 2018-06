Italia, Mancini: «Troppa Francia ma tra un anno potremo essere alla pari»

«Queste sconfitte fanno esperienza, anche se perdere non piace mai. C'è differenza per ora, la Francia è avanti in tutto anche se abbiamo avuto qualche occasione per fare 2-2: ma se continuiamo così, tra un anno potremo essere molto vicini a questi livelli». Roberto Mancini fa il bilancio della sfida alla Francia, persa 3-1. «I giocatori sono stati molti bravi, bravi anche gli esordienti, sono contento della prestazione e della personalità, non era una partita facile», dice il ct a RaiSport.



