Italia-Portogallo, Ronaldo contro gli azzurri il 17 novembre al Meazza

Sarà stadio 'Giuseppe Meazzà di Milano a ospitare sabato 17 novembre (ore 20.45) Italia-Portogallo, quarto e ultimo match del Gruppo 3 della Lega A della Nations League, la nuova competizione Uefa che vedrà l'Italia fare il suo esordio venerdì 7 settembre a Bologna con la Polonia per poi far visita il 10 settembre a Lisbona ai lusitani e il 14 ottobre a Chorzow alla nazionale polacca. L'Italia, che all'Arena Civica di Milano ha disputato il 15 maggio 1910 la prima gara della sua storia (successo per 6-2 sulla Francia), tornerà quindi allo stadio Meazza ad un anno di distanza dal ritorno del play-off mondiale con la Svezia. Nelle 57 gare giocate a Milano, gli azzurri hanno raccolto 37 successi, 18 pareggi e solo 2 sconfitte, nel 1911 e 1925, in due incontri disputati all'Arena Civica e sul terreno di gioco di 'Campo Milan'. Favorevole anche il bilancio dei precedenti con il Portogallo a Milano, con l'Italia che ha vinto tutte e quattro le sfide giocate tra il 1929 e il 1993. Il calendario degli azzurri in Nations League: Italia-Polonia (Bologna, 7 settembre), Portogallo-Italia (Lisbona, 10 settembre), Polonia-Italia (Chorzow, 14 ottobre), Italia-Portogallo (Milano, 17 novembre)

© RIPRODUZIONE RISERVATA