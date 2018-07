ITALIA-PORTOGALLO UNDER 19 RISULTATO 3-4 | Lusitani campioni d'Europa. Agli azzurri non basta un grandissimo Kean

Si infrange contro il Portogallo in finale il sogno degli azzurrini di vincere l'Europeo under 19. Beffarda la sconfitta dell'Italia che prima si trova sotto di due gol, per poi pareggiare in due minuti con doppietta di Kean. E' proprio il giocatore entrato in campo nella ripresa a trascinare gli azzurri ai supplementari. A quel punto il nuovo vantaggio lusitano sembrava poter essere decisivo, ma ancora una volta gli azzurrini dimostravano il loro carattere trovando ancora il gol del pareggio con Scamacca. E quando l'Italia sembrava veramente ad un passo dalla vittoria, proprio un minuto dopo il gol del 3-3, è arrivato il gol vittoria di Pedro Correia.



La colpa degli azzurri è quella di essere entrati in partita troppo tardi, soltando dopo il gol del 2-0 dei lusitani. In quel momento è stato Kean a guidare la riscossa azzurra, siglando una doppietta e mettendo in campo uno strapotere fisico enorme. Nel finale la beffa, ma la vittoria dei lusitani è tutto sommato meritata.



Una citazione particolare merita Joao Felipe, straordinario talento del Portogallo, una tecnica straordinario che gli ha permesso di creare sempre superiorità numerica. In prospettiva, un fuoriclasse.

LA CRONACA: ITALIA-PORTOGALLO UNDER 19 RISULTATO 3-4 AI SUPPLEMENTARI

Finisce qui! Il Portogallo batte l'Italia 4-3 e si laurea campione d'Europa Under 19. Peccato, gli azzurrini hanno sbagliato troppo120' Un minuto di recupero. Ma c'è calcio di punizione dal limite per il Portogallo.Sostituzione nel Portogallo: Esce il migliore in campo Joao Felipe, entra Moura118' Ancora azione travolgente di Kean, che si libera di tutta la difesa del Portogallo, palla dietro per Frattesi, tiro alto!!!!116' Tiro di Capone, tiro, calcio d'angolo per l'Italia113' Ammonito Frattesi.112' Grande azione sulla sinistra di Kean che in progessione se ne va via da solo, cross dentro perfetto, i difensori lusitani anticipano ScamaccaMancano nove minuti alla fine del secondo tempo supplementareL'Italia si è letteralmente suicidata. Trova il gol del tre pari, ma un minuto dopo subisce il gol del vantaggio del Portogallo. IncredibileIncredibile! Gol del Portogallo! Pedro Correia porta il risultato sul 3-4GOOOOOOL!!!!!!! 3-3 Scamacca!!!!!!!!Inizia il secondo tempo supplementare. Gli ultimi 15 minuti per gli azzurrini per recuperare il risultatoFInisce il primo tempo supplementare!E' ancora Joao Felipe a creare e a trascinare letterlamente il Portogallo in vantaggio. Siamo sotto di un gol.GOL DEL PORTOGALLO! DISDETTA!98' Corner per l'Italia: tiro di Frattesi deviato, miracolo del portiere del Portogallo96' L'Italia ha ancora la forza di portare il pressing.93' Corner per il Portogallo, ma la palla sfila direttamente sul fondo.Quarta sostituzione per l'Italia: esce Tonali, entra MarcucciInizia il primo tempoFiniscono i 90 minuti, tempi supplementariAmmonito Tonali per fallo90' 3 minuti di recupero89' L'arbitro non fischia un fallo piuttosto evidente su Zaniolo.88' Zaniolo cerca il tiro al volo su cross di Bellanova, palla altissima sopra la diversa. Ma era molto difficile trovare la porta.86' Plizzari esce e anticipa due giocatori del Portogallo mandano la palla in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo fallo sul nostro portiere83' Plizzari respinge con i pugni un tiro del Portogallo. Ora Italia ancora in avanti82' Va ricordato che l'Italia ha già effettuato tutte e tre le sostituzioni.80' Incredibile: Capone in area aggancia il pallone, poi cade pressato dai difensori, chiede il rigore, ma l'arbitro dice di continuare78' Incredibile quello che è successo!!!! In due minuti doppietta di Kean: l'Italia non molla mai. La partita sembrava chiusa, e invece l'Italia ha pareggiato. Ora vedremo come il Portogallo saprà reagire.L'Italia cerca il forcing finale, ma il Portogallo sembra gestire facilmente. Ammonito Gomes nel Portogallo– Esce Tripaldelli, entra CandelaLa difesa del Portogallo non sembra impenetrabileL'Italia non riesce a rendersi pericolosa, sembrano in affanno gli azzurri.L'Italia intanto passa al 433Italia ora più aggressiva, cerca il pareggio. Ma bisogna stare attenti al Portogallo, le sue ripartenze possono essere devastantiInizia il secondo tempoFinisce il primo tempo: Portogallo in vantaggio. Gol meritato dei lusitani che sono passati in vantaggio con un gol del migliore in campo, Joao Felipe. Bellissima l'azione del gol, con uno scambio tra i tre attaccanti del Portogallo, poi il tiro di Joao Felipe, rivedibile l'intervento di Plizzari, fino a quel momento il migliore in campo.Portogallo vicino al GOL!!!! Thierry Correia di testa sfiora il palo! Ancora un pericolo per gli azzurri.Bel colpo di testa di Pinamonti, alto di poco. Gli azzurri stanno prendendo coraggio.Bel tiro di Frattesi, che si guadagna un calcio d'angoloUn nuovo miracolo di Plizzari. Il portiere italiano migliore in campo fino ad ora.L'Italia perde troppe palle in uscita: il Portogallo ne approfitta e sfiora il gol ancor una voltaJoao Felipe fa impazzire la nostra difesa, semina il panico, cross dentro, colpo di testa e miracolo del nostro portiere che riesce a toccare il pallone. L'Italia soffre!3' Ancora il Portogallo, colpo di testa di Joao Felipe, controlla con calma Plizzari2' Errore di Battella! Subito occasione per il Portogallo, ma il tiro dei lusitani esce di poco alla sinistra di Plizzari1' Partiti. Inizia Italia-Portogallo under 1918.30 Eseguiti gli inni, le squadre prendono posto in campo18.24: Italia e Portogallo nel sottopassaggio, fanno ora il loro ingresso in campo. Ci siamo quasi18.20;: Iniziato il collegamento con Rai 2. Ecco come potete vedere Italia-Portogallo under 19 in diretta in tv e in streamingi 18.19 Ricordiamo che l'Italia ha vinto la semifinale contro la Francia per 2-0. 18.15: Rimane quindi in panchina il baby Kane, che quest'anno ha giocato in serie A con il Verona. Spazio a Pinamonti e Zaniolo, con Scamacca.18.07: Ecco l'undici scelto dal mister Nicolato: Plizzari; Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Frattesi, Tonali, Melegoni; Zaniolo; Pinamonti, Scamacca.Manca mezz'ora all'inizio diSi aspettano le formazioni ufficialiOra è il momento della verità. Per gli azzurrini è arrivata la partita della vita. Infatti, alle 18.30 è previsto l'inizio della, partita decisiva e conclusiva del lungo percorso compiuto dagli azzurrini in questo lungo cammino continentale. Sono 15 anni che l'Italia non arriva sul gradino più alto del podio continentale: l'ultima volta accadde nel 2003, e in quell'undici militavano giocatori del calibro di Chiellini, Aquilani, Padoin e Pazzini. Questa nazionale di Nicolato davanti non sembra, potenzialmente, da meno di quella di allora; davanti il Ct dell'Italia può contare su Pinamonti, Kean, Zaniolo. Un bel tridente.Queste la probabile formazione dell'Italia:ITALIA (4-2-3-1): Plizzari; Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Frattesi, Tonali; Brignola, Zaniolo, Capone; Kean.;

