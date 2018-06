Colpo iberico per l’Itri, che dopo un lungo corteggiamento ha ingaggiato il centrocampista Pau Otero, che nell’ultima stagione fino a gennaio aveva vestito la maglia del Gaeta in Promozione, prima dell’ammutinamento dei sei calciatori spagnoli. Ventitre anni e nativo di Barcellona così come il bomber Alejandro Cano (approdato al Sora), il neo acquisto biancazzurro si era laureato anche campione del mondo under 17 con la maglia blaugrana. «Un grande talento che ha sposato con molto entusiasmo il nostro progetto», afferma il tecnico Giorgio Minieri, che inoltre ha ringraziato per la preziosa collaborazione l’imprenditore Antonio Salone per la chiusura della trattativa. Tra i confermati anche l’eclettico centrocampista campano Luigi Lubrano (classe ’97), che si aggiunge a Luigi Di Roberto, Stefano Rossini, Gregorio Altobelli, Davide Zaffino ed Agostino De Santis. Otero è il secondo arrivo in casa aurunca dopo quello del portiere Angelo Stefanini.

A.Gio.

