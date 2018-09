di Andrea Gionti

Proprio nelle ultime ore è arrivato un colpo d’eccezione per l’Itri. Dopo soli due mesi è terminata l’avventura a Pomezia dell’esterno offensivo Edoardo Onorato, che ora ha firmato per il club aurunco. Un'operazione lampo che si è archiviata in pochissimo tempo e il neo acquisto arriva a completare un reparto che fa leva su Di Roberto e sull’ex Gaeta Igaddou.



Per il tecnico Giorgio Minieri un’arma tattica in più nel proprio scacchiere offensivo, che potrà essere già utilizzata domani nella terza giornata di campionato, quando i biancazzurri saranno ospiti a Genazzano dell’Audace. Ventisei centri nella scorsa stagione con la maglia del Sermoneta, il 26enne di Latina affronterà i suoi ex compagni anche nel primo turno di Coppa Italia: l’andata al Comunale il 26 settembre e ritorno al “Tiziano Righetti” di Latina Scalo il 10 ottobre.

