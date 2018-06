di Andrea Gionti

Mancava soltanto l’annuncio ufficiale ed è arrivato puntuale. L’Itri, neopromosso in Eccellenza, ripartirà ancora una volta dal tecnico Giorgio Minieri e accanto a lui è stato riconfermato anche l’intero staff tecnico, come ha dichiarato il co-presidente Lorenzo Chiodi. «L’obiettivo era di chiudere la stagione 2017-2018 nelle previsioni del bilancio e ci siamo riusciti in pieno. Fa piacere che restano con noi oltre a Minieri anche il dg Giuseppe De Santis, il ds Gaetano Fiore e il team manager Salvatore Centola. Fiore sta già contattando tutti i giocatori della passata stagione per verificare la loro disponibilità. L’intento è di puntare sul gruppo storico con l’innesto di qualche pedina d’esperienza per provare a disputare un campionato importante e raggiungere la salvezza in tempi rapidi», è il pensiero del massimo dirigente Chiodi.

Molto soddisfatto è sicuramente Giorgio Minieri, il 41enne tecnico di Fondi: «L’obiettivo è fare meglio di due anni fa quando arrivò la retrocessione, anche se non c’ero io in panchina. L’Eccellenza, si sa, è un torneo di alto livello con squadre attrezzate e dotate di budget importanti. Dal canto nostro potremo recitare il ruolo di mina vagante e chissà che non possa scapparci qualche bella sorpresa».

