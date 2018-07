di Andrea Gionti

Il tecnico Giorgio Minieri aveva preannunciato che il mercato dell’Itri era appena agli inizi. Dopo la doppia operazione iberica con gli arrivi del centrocampista Pau Otero, dell’esterno offensivo Hamza Igaddu e del portiere Angelo Stefanini, proprio tra i pali arriva anche il giovanissimo Carmine Frola (classe 2000), ex Orvietana, ma le novità dell’ultima ora possono giungere ancora dal pacchetto arretrato con il possibile accordo con il centrale difensivo Matteo Campobasso (classe ’88), ex capitano del Terracina che ritornerebbe così a giocare in Eccellenza. Il club aurunco ha confermato i vari Lubrano, Di Roberto, Rossini, Altobelli, Zaffino e De Santis. Un mercato quindi aperto, orientato dal tandem composto da Minieri e dal ds Gaetano Fiore: «Prima di tutto la permanenza di questi giocatori era la base di partenza – aggiunge Minieri - I due spagnoli unitamente al portiere Stefanini rappresentano una garanzia e per completare l’appello mancano un forte centrale, un attaccante esperto e un under e così la rosa potrà dirsi completa. L’obiettivo è di arrivare a una matematica salvezza il prima possibile». Nello staff tecnico ci sono il preparatore atletico Michele Zizzi e il riconfermato preparatore dei portieri Roberto Fiorenza. Stabilito anche il raduno, fissato lunedì 30 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA