di Andrea Gionti

Il ko esterno contro il Monte San Giovanni Campano non scalfisce lo splendido campionato della capolista Itri, che aveva già festeggiato nel turno infrasettimanale il suo ritorno in Eccellenza. La festa è fissata domenica 6 maggio nel derby con i vicini di casa del Monte San Biagio in un Comunale che si annuncia tutto esaurito. Il tecnico aurunco Giorgio Minieri, un passato sulla panchina della juniores nazionale dell’Uniusano Fondi, è stato tra i principali protagonisti di questa lunga cavalcata nel girone D: «Vincere fa sempre piacere e il cammino della mia squadra è stato sempre perfetto, con poche sbavature. Ho la fortuna di allenare un gruppo coeso e compatto e il momento chiave è stata l’affermazione a Gaeta contro la Mistral (in panchina c’era l’ex Alessandro Parisella, ndr). Vogliamo onorare l’ultima giornata di campionato per i nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto sia in casa che fuori e l’Eccellenza è un premio meritato che va condiviso anche con loro».

