di Andrea Gionti

Domani, in occasione del turno infrasettimanale contro la Pro Calcio Lenola, potrebbe essere il grande giorno del ritorno in Eccellenza dell’Itri. Manca soltanto l'aritmetica ormai ad ufficializzare la promozione della compagine pontina dopo l’amara retrocessione dell’anno scorso patita nello spareggio play-out contro il Morolo. Manca poco nel conto alla rovescia per festeggiare la vittoria del campionato della squadra aurunca, che con il pari di Pontinia (1-1) è salita a quota 73 mantenendo un vantaggio di +7 sul Sora.



Ancora a segno il fantasista Antonio Marciano, itrano doc, che, rientrato da un infortunio, ha siglato la sua rete numero 18 salendo al secondo posto nella classifica dei cannonieri e raggiungendo il tandem del Monte San Biagio Mallozzi-De Simone. Anche i numeri sorridono fortemente all’Itri, che ha raccolto in 29 giornate 73 punti, frutto di 23 vittorie, 4 pari e due ko, 59 gol fatti (il 3° attacco del girone D alle spalle di Sora e Monte San Biagio), ma nettamente il reparto difensivo più forte con soli 14 gol subìti. Il tecnico Giorgio Minieri sa che ormai manca poco al grande giorno: «Sarà ancor più bello festeggiare davanti al nostro pubblico, che sicuramente domani sarà partecipe anche approfittando che è un giorno di festa. E’ stato un match vivo quello contro il Pontinia, una squadra che sta lottando per la salvezza, ma anche in svantaggio abbiamo dimostrato carattere e forza mentale». C’è fibrillazione in paese e soprattutto tra la tifoseria biancazzurra, che sta preparando un’accoglienza particolare e una suggestiva coreografia.

