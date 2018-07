di Andrea Gionti

Dopo il Latina Sermoneta è partita sotto i migliori auspici anche la stagione dell’Itri. Al Comunale si sono radunati vecchi e nuovi agli ordini del tecnico Giorgio Minieri. Una squadra con diverse conferme importanti (Rossini, Lubrano, Altobelli, Di Roberto, Zaffino e De Santis) e volti nuovi come i due spagnoli Otero e Igaddu, i portieri Stefanini e Frola, i due ex Terracina Campobasso e Bagnara. «La squadra che è stata costruita è buona e potrà togliersi parecchie soddisfazioni anche in un torneo tosto come l’Eccellenza. Ottimo il lavoro che è stato fatto dal ds Gaetano Fiore. Ci siamo rinnovati tanto nei reparti, ma ho fiducia nei nuovi come, nel delicato ruolo di portiere, in Stefanini, al quale abbiamo affiancato l’under Frola (classe 2000). Per la difesa ci sono diverse opzioni come gli esperti Campobasso e Bagnara, nella linea nevralgica c’è l’ex Gaeta Otero, un giocatore che ha vinto il Mondiale under17 con il Barcellona, senza dimenticare il guizzante Igaddu. Poi tanti giovani come Bartolomeo (2001), ex Frosinone, e Verrecchia che l’anno scorso ha siglato 10 gol in 8 presenze con lo Scalambra Serrone». E poi? «Altri due giovani di Lega come il ’99 Pascarella, ex Ausonia e il 2000 Marrone, 16 reti con la juniores nazionale del Portici che è stato convocato anche nella rappresentativa nazionale».

