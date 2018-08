di Andrea Gionti

A due settimane dal debutto in Eccellenza (lunedì 20 nella consueta cornice dell’Hotel Duca D’Este di Tivoli l’uscita dei calendari) procede spedita la preparazione dell’Itri, che ha affrontato in amichevole l’Hermada (3-0), militante in Promozione. «Il gruppo cresce a dismisura – afferma il tecnico Giorgio Minieri – I nuovi si sono già integrati insieme ai vecchi. Saremo una squadra molto duttile e intercambiabile in grado di giocarsela con tutti». La rosa sembra al completo ma non sono esclusi colpi di coda. «Soltanto la ciliegina sulla torta e giocatori in grado di fare la differenza. Anche i giovani di Lega sono di ottimo valore». Domenica mattina al Comunale quarto test contro l’Anitrella, giovedì 23 al “Riciniello” contro la Mistral Gaeta, per poi chiudere il 27 agosto in casa contro il Casalvieri. Intanto lunedì 20 stage gratuito per i portieri che verrà seguito dai preparatori dell’Academy Udinese.

