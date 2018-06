di Andrea Gionti

Rivoluzione a Itri. La squadra neopromossa in Eccellenza dopo la separazione con Mastroianni, Mariniello, Cerroni e Cerasuolo saluta anche un altro pezzo pregiato: l’attaccante Antonio Marciano, che è vicinissimo insieme con Mariniello alla Mistral Città di Gaeta (domani saranno annunciati i due nuovi acquisti), dove ritroverebbe il tecnico Alessandro Parisella, con cui condivise l’esperienza proprio al club aurunco. Marciano, classe ’87, protagonista della promozione nel massimo campionato regionale con 18 reti, ha voluto salutare il suo ormai ex pubblico: «Sono stati due anni di gioie, dolori e grandi soddisfazioni. Un ringraziamento alla società e a chi mi ha sempre sostenuto, a partire dalla tifoseria che ci è stata sempre vicina». Il ds Gaetano Fiore è molto attivo sul mercato alla ricerca dei sostituti soprattutto nel reparto offensivo: «La nostra politica è un’altra rispetto a chi promette e poi non mantiene le attese. La squadra adesso è da rifondare, ma siamo pronti per portare da noi nomi importanti». Dalla prossima settimana si avranno idee più chiare ma intanto tra i pali sembra fatta per l’ex Sezze e Pro Calcio Lenola Angelo Stefanini, che va a sostituire Francesco Frascogna, approdato nelle ultime ore al Monte San Biagio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA