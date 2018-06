James Rushton, ad di DAZN: «Il calcio alla portata di tutti»

di Salvatore Riggio

L’INTERVISTA MILANO Dopo l’ottimo lavoro di Gaetano Miccichè e di Luigi De Siervo, ad di Infront, scopriamo il mondo Perform: «Vogliamo essere dirompenti e innovativi», dice James Rushton, amministratore delegato di DAZN, la piattaforma di live sports streaming. Cosa è DAZN? «Non è e non sarà un canale. Abbiamo eventi live, manderemo replay di partite o programmi, ma non creeremo un canale tradizionale. Saremo come Netflix o Amazon Prime, dove scegli il programma. Non faremo dei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO