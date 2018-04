Junior Tim Cup, Parolo: «Le vittorie e le sconfitte passano, gli esordi restano»

di Valerio Cassetta

Esempi per i più giovani in campo e fuori, Marco Parolo e Stephan El Shaarawy. Il centrocampista della Lazio e l’attaccante della Roma hanno partecipato all’evento della Junior Tim Cup, presso la parrocchia di San Giuseppe Artigliano di Roma. La nuova edizione del torneo di calcio a 7 Under 14, promosso dalla Lega Serie A, e riservato ai ragazzi degli oratori, che da qualche anno introduce le gare del massimo campionato, è stata nel pomeriggio alla presenza dei due calciatori.



RICORDI

Intervistato dai ragazzi presenti, Parolo ha ricordato il momento più emozionante della sua carriera: «E’ stato quando abbiamo battuto la Roma in Coppa Italia (ride, ndr)». Il mediano della Nazionale ha poi raccontato del suo esordio in Serie A, «anche è stato tardi, a 25 anni». In ogni caso, «un sogno realizzato» così come «giocare con la Nazionale è un traguardo importante». Momenti indelebili che restano per sempre: «Le sconfitte e le vittorie passano – ha ammesso l’ex Parma -, gli esordi rimangono e quindi sono i momenti più belli sicuramente». Infine, Parolo ha rivelato che se non avesse fatto il calciatore, probabilmente, avrebbe fatto «l’animatore turistico, mi piace far divertire la gente».

