Juve, 10 punti di sutura per Mandzukic: a rischio per il Bologna

L'attaccante della Juventus Mario Mandzukic è stato sottoposto a sutura chirurgica la scorsa notte a causa della profonda ferita alla caviglia destra, riportata nel contrasto con il centrocampista dell'Inter, Matias Vecino, costato l'espulsione all'uruguayano. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato sul suo sito ufficiale. L'intervento, in anestesia locale, è stato effettuato da un consulente specialista in chirurgia plastica di riferimento della società e sono stati applicati complessivamente una decina di punti tra interni ed esterni. È fortemente a rischio la presenza del croato per la gara di campionato di sabato prossimo contro il Bologna.



