Juve, Allegri: «Con il Napoli non firmo per il pareggio»

«Un mese e mezzo fa ci avrei messo la firma se mi avessero detto che sarei arrivato allo scontro diretto contro il Napoli con 4 punti di vantaggio: domenica sarà sicuramente una bella sfida e non firmerei per un pareggio: dobbiamo giocare per ottenere il massimo, vincendo faremmo un grande salto in avanti. Ad ogni modo, il campionato non finirà domenica». Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Premium Sport, dopo il pareggio a Crotone.



«Stasera non abbiamo fatto tanto bene, anche se i ragazzi hanno fatto tutto il possibile. Venire a giocare a Crotone non è facile, sono sempre partite sporche in cui ci si deve adattare: siamo riusciti ad andare in vantaggio, ma poi abbiamo preso un gol da polli», ha proseguito il tecnico bianconero. «Dovevamo continuare a palleggiare senza forzare le giocate, anche se la sensazione era che il gol degli avversari sarebbe potuto arrivare: diciamo che non era serata, ora dobbiamo concentrarci sulla sfida contro il Napoli. Non sono preoccupato, sappiamo che vincendo ci avvicineremo allo scudetto e dobbiamo lottare per questo. In porta tornerà Buffon», ha concluso Allegri. Infine, un pensiero per la Roma per la Champions: «Faccio un grosso in bocca al lupo a Eusebio per la sfida contro il Liverpool: hanno già ottenuto un risultato fantastico e sarebbe ancora meglio per il calcio italiano se riuscissero a conquistare la finale».



