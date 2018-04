Juve, Allegri: «Poche chance ma cerchiamo certezze»

di Alberto Mauro

Parola d’ordine “Cancellare lo 0-3 dell’andata”. Max Allegri alla vigilia dei quarti di ritorno al Bernabeu è realista. “Avevamo preparato la partita pensando di poterci giocare la qualificazione qui, invece il risultato dell’andata ci ha scombinato i piani. Abbiamo dovuto impostare un nuovo tipo di gara, per noi sarà come una sfida secca”. Niente appelli, nessun accenno alla parola “remuntada”. Negli occhi e nelle parole del tecnico bianconero c’è una montagna bianca, e allora se non puoi scalarla puoi provare ad aggirarla. “Quante possibilità abbiamo di passare il turno? Poche, lo sappiamo. Ma abbiamo il dovere di cancellare il 3-0 dello Stadium, risultato esagerato per quello che si è visto in campo: faremo tutto il possibile per ottenere un risultato positivo. Durante la partita non si sa come può succedere, serve una prestazione giusta, tosta che ci darà forza per il finale di stagione”. La sensazione è che anche se non passerà il turno la Juve dovrà dare un segnale sul campo, dopo la sconfitta allo Stadium. “Loro hanno troppa esperienza per pensare di aver già passato il turno. Real o Barcellona? Due grandi squadre con caratteristiche diverse. Accorgimenti tattici? In attacco giocheranno in 3 dei 4 che ho a disposizione. Dobbiamo essere bravi e fortunati. Domani sarà un grande test, dobbiamo migliorare la fase difensiva venuta un po’ a mancare contro Benevento, Milan e a Torino contro il Real. Higuain gioca sicuro, poi due tra Mandzukic, Cuadrado e Douglas”.



