Juve, Allegri punta il Bologna: ecco il piano per la sfida di sabato

di Alberto Mauro

Domenica la Juve potrebbe festeggiare il settimo scudetto consecutivo, in caso di vittoria contro il Bologna sabato e sconfitta del Napoli domenica contro il Torino. Un’evenienza quasi impensabile dopo lo scontro diretto dello Stadium vinto dagli uomini di Sarri all’ultimo respiro. Allegri qualcosa cambierà tra squalifiche e infortuni, visto che contro il Bologna non potrà contare sullo squalificato Pjanic e molto probabilmente dovrà fare a meno anche di Mandzukic, dopo i 10 punti di sutura alla caviglia in seguito allo scontro di gioco con Vecino.



Ancora fuori Chiellini (stagione finita) così come Sturaro e De Sciglio, mentre in attacco scalpita Bernardeschi che potrebbe contendere una maglia da titolare a Douglas Costa. Al momento il 4-3-3 è un punto fermo, davanti Bernardeschi (o DC11) con Higuain e Dybala. A centrocampo Khedira, Bentancur e Matuidi. In difesa dovrebbe rientrare Benatia dal primo minuto in coppia con uno tra Barzagli e Rugani. Doppio ballottaggio sugli esterni Lichtsteiner – Cuadrado a destra, Asamoah – Alex Sandro a sinistra mentre in porta Buffon sembra in vantaggio su Szczesny. Domanipomeriggio la ripresa a Vinovo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA