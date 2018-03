Juve, Allegri scalda i motori per le sfide a Milan e Real Madrid

di Alberto Mauro

Alla Juve le soste sono mal digerite visto che dopo le ultime due sono arrivate altrettante sconfitte contro Sampdoria e Lazio. Sabato contro il Milan i bianconeri non possono permettersi passi falsi - il Napoli non perdona -, ma non è una settimana come le altre tra i rientri dalle nazionali, i recuperi degli infortunati e il Real Madrid alla finestra. Ecco perché conterà soprattutto l’esperienza di Allegri nella gestione del gruppo, il suo polso dello spogliatoio e la sua capacità di riattaccare la spina da subito in vista dei prossimi due impegni di campionato e Champions. Da Vinovo le notizie sono incoraggianti, Cuadrado e Chiellini stanno meglio di Alex Sandro e Bernardeschi, i primi due oggihanno lavorato regolarmente in gruppo e non è escluso che possano rientrare nella lista dei convocati.



Iter prevedibile per Chiellini, che però potrebbe essere risparmiato in vista della Champions considerata la squalifica di Benatia, mentre il colombiano sembra aver messo definitivamente alle spalle prima del previsto i problemi post operazione, per la pubalgia. Allenamento personalizzato per Bernardeschi e Alex Sandro, il brasiliano ha il Real nel mirino mentre l’ex viola spera di scongiurare l'operazione (con chiusura anticipata della stagione) al ginocchio sinistro grazie alle terapie conservative. Contro il Milan dubbio 4-2-3-1 o 4-3-3, ballottaggio Szczesny – Buffon tra i pali, confermati Benatia e Pjanic (entrambi squalificati in Europa), in attacco Allegri dovrebbe affidarsi a Higuain e Dybala dal primo minuto, con Mandzukic e Douglas Costa in ballottaggio con un centrocampista, a seconda del sistema di gioco scelto.





