Juve, anche unità anti-terrorismo per l'esordio di Ronaldo a Verona

Saranno dispiegate anche unità anti-terrorismo, in funzione preventiva, in occasione del match di sabato 18 a Verona che segnerà il debutto in A di Cristiano Ronaldo, nell'anticipo Chievo-Juventus. Lo ha confermato la Prefettura di Verona - dopo l'anticipazione de 'Il Corriere Venetò - spiegando che si tratta di una misura mai assunta prima per una partita al Bentegodi, dettata dalla particolare rilevanza dell'evento sportivo, che con la presenza di CR7 ha assunto visibilità mondiale. Le unità Sos dei Carabinieri e Uopi della Polizia saranno dislocate nei pressi dello Stadio Bentegodi. Si tratta di pattuglie anti-terrorismo che già vengono impiegate a Verona per la vigilanza di obiettivi sensibili o in occasione di eventi che richiedono il massimo delle misure di sicurezza.



