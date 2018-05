Juve, contro la Roma torna Higuain, ballottaggio Mandzukic-Dybala

di Alberto Mauro

L’unico strappo alla regola dopo la finale di Coppa Italia vinta è il giovedì di riposo concesso al gruppo da Max Allegri. Domani si torna in campo a Vinovo prima di volare di nuovo a Roma, con la possibilità di alzare il secondo trofeo nel giro di quattro giorni. Basta un punto alla Juve per fare un passo nella leggenda e conquistare il settimo scudetto consecutivo, impresa che nell’Europa che conta fino a questo momento era riuscita solo al Lione. Con quattro scudetti di fila Max Allegri eguaglia Carcano nella storia della Juventus, facendo meglio di tutti in Italia con quattro double Coppa Italia e Scudetto in quattro anni. A Roma, per non correre rischi, Max punterà sulla miglior formazione possibile con il rientro di Higuain dal primo minuto in attacco, con Douglas Costa e uno tra Mandzukic e Dybala. A centrocampo difficile fare a meno di uno dei tre: Khedira, Pjanic e Matuidi. In difesa non ci sarà lo squalificato Cuadrado, e allora fiducia a Lichtsteiner e Alex Sandro esterni, con Benatia e Rugani (favorito su Barzagli) centrali. In porta Allegri dovrebbe confermare Buffon, all’ultima trasferta in carriera con la maglia della Juventus.

