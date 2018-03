Juve, Dybala scalpita: si allena a Vinovo ​24 ore prima dei compagni Foto

di Alberto Mauro

Paulo Dybala scalpita e gioca d’anticipo, presentandosi a Vinovo 24 ore prima dei compagni per mettere nelle gambe benzina in vista di Milan e Real Madrid. Domani la ripresa degli allenamenti per tutti i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali, ma non per la Joya che è rientrato alla base già oggi pomeriggio per riprendere la preparazione in vista di un finale di stagione ancora aperto su tre fronti.



Evidentemente non gli sono bastati i quattro gol nelle prime tre partite da titolare dopo l’infortunio muscolare accusato a Cagliari a inizio gennaio, la condizione atletica – proprio a causa del lungo stop – si può ancora migliorare, anche a costo di rinunciare a un giorno di vacanza. Con Cuadrado e Bernardeschi ancora ko la Joya a pieno regime diventa ancora più decisiva da qui alla fine, ha già convinto Allegri con i suoi 21 gol stagionali, ha ancora a disposizione qualche mese per convincere Sampaoli a portarlo in Russia.



@badbunnypr baby😜🤟🏽💥 Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala) in data: Mar 21, 2018 at 11:55 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA