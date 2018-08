Esordio con vittoria per la Juventus B davanti a Marotta

di Alberto Mauro

Debutto vincente dell’Under 23 bianconera nel turno preliminare di Coppa Italia contro il Cuneo con rete decisiva di Zanimacchia, in tribuna al Moccagatta anche Marotta e Paratici, prima del fischio d’inizio un minuto di silenzio per la tragedia di Genova. Parte forte la formazione di Zironelli con un tiro pericoloso di Kastanos parato da Gozzi al quarto d’ora, ci prova il Cuneo ma Del Favero chiude la porta a una stoccata di Zamparo (assist di Celia). Poco prima della mezz’ora vantaggio bianconero: Zanimaccchia si smarca con un uno due, entra in area e fulmina il portiere del Cuneo Gozzi per l’1-0. Nessun cambio a inizio secondo tempo, il 3-4-3 di Zironelli ha già buoni automatismi nonostante tanti giocatori arrivati nell’ultima settimana di mercato; il più atteso, Mavididi, è ancora in rodaggio. Ci prova da fuori Muratore, Juve vicino al raddoppio con Di Pardo (subentrato) che da due metri si fa parare la conclusione debole da Gozzi, nel finale cresce il Cuneo con tiro velenoso di Spizzichino neutralizzato da Del Favero, e un doppio intervento di Zanandrea a blindare l’1-0 finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA