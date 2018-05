Juve, Marotta: «Allegri? Credo contintui. Importante vincere lo scudetto con il Var»

«Ha un contratto per altri due anni, ma sappiamo che questo è relativo. La nostra valutazione è quella di un rapporto che ha funzionato al massimo, quindi credo che possa continuare. Nella prossima settimana ci sarà un incontro e faremo le valutazioni sul futuro, partendo dalla volontà dell'allenatore». Così Beppe Marotta, ospite di 'Radio anch'io Sport', ha risposto alla domanda se Massimiliano Allegri resterà alla Juventus. «Quando arrivai in macchina a Vinovo con Allegri ed il presidente Agnelli alcuni tifosi ci accolsero tirandoci le uova. Però noi eravamo consapevoli della bontà della scelta fatta». Il giorno dopo il settimo scudetto consecutivo della Juventus, il quarto con l'allenatore toscano in panchina, l'ad ha ricordato quale fu il primo impatto con una parte dei supporter, delusi dall'addio ad Antonio Conte che aveva vinto i primi tre.



Di Allegri, Marotta ha esaltato l'abilità non solo tecnica, ma anche psicologica: «Oggi l'allenatore deve essere molto bravo nel gestire la squadra. Questo significa non solo saper fare valutazioni tattiche ed agonistiche, ma soprattutto psicologiche, che poi sono le motivazioni. Il fatto di avere una squadra composta da 24 giocatori, buona parte dei quali sono dei campioni, crea grandi difficoltà. La straordinaria capacità che ha avuto Allegri è stata di saper coniugare preparazione e gestione della comunicazione con loro».



«Per noi era importante vincere anche quest'anno, ci siamo riusciti e ne siamo felici». Beppe Marotta, ad della Juve, così ha espresso la propria soddisfazione per il settimo scudetto consecutivo, che ha coinciso con la prima stagione di uso della Var. «Noi ci siamo sempre detti favorevoli alla video assistenza agli arbitri - ha aggiunto - Non elimina tutti gli errori, siamo ancora nella fase di sperimentazione e mi auguro che la Uefa dia il via libero definitivo».



«Secondo me - ha aggiunto Marotta parlando della Var - va un po' modificato il protocollo, nel senso che sarei favorevole all'estensione dell'uso del Var ad altre situazioni, anche se la centralità dell'arbitro resta fondamentale».



