Juve-Milan, le pagelle: Higuain non vede la porta, Khedira si sveglia nel finale

di Alberto Mauro

Buffon 6

Poteva azzardare l'uscita su Bonucci? Forse, trema sulla traversa di Calhanoglu, bene su un tiro velenoso di Suso.



Barzagli 5,5

Patisce Calhanoglu, brutto cliente, non impeccabile sulla marcatura di Bonucci in occasione dell'1-1.



Benatia 6,5

Un paio di palle perse senza conseguenze, sempre attento quando conta e quasi sempre in anticipo. Insuperabile nel gioco aereo.



Chiellini 6,5

Non riesce a intervenire sull'1-1 di Bonucci, qualche errore di misura ma grinta e cuore da vendere.



Lichtsteiner 5,5

Fatica a trovare le misure, sbaglia passaggi semplici, rischia poco in difesa ma non sale quasi mai.

(1’ st Douglas Costa 6,5 La differenza rispetto a Lichtsteiner è più che evidente, porta a spasso il pallone e i giocatori del Milan)



Khedira 7

Statico, poco dinamico, opaco fino al guizzo finale: assist e gol. Ecco perché Allegri non lo toglie mai dal campo.



Pjanic 6

Recupera qualche pallone velenoso, è sempre nel vivo dell'azione ma poco dinamico, a livello di corsa e di passaggi. Accendo Dybala per l'1-0.

(31’ st Bentancur 6 Perde il primo pallone e si fa 30 metri per recuperarlo)



Matuidi 6

Più stanco del solito per gli impegni con la Francia, corre senza risparmiarsi, ma perde lucidità in alcune occasioni.

(16’ st Cuadrado 7 Fuori dal 23 dicembre scorso, entra e sigla il gol partita. Bella notizia in vista del Real)



Asamoah 6,5

Diligente, preciso, pulito. Un peccato vederlo con la maglia nerazzurra l'anno prossimo.



Dybala 7

Apre con il gol dell'1-0, il quinto nelle ultime sette gare. Chiude con l'assist per Khedira. Il Real è avvisato, anche Sampaoli.



Higuain 6

Serata più di lotta che di ricamo, scalda le mani a Donnarumma dopo 6 minuti, poi corre e fa a sportellate ma non vede più la porta.



Allegri 6,5

Niente turnover, ma la Juve fatica a ritrovarsi con il 3-5-2, azzecca i cambi con Douglas Costa prima e Cuadrado poi. Anche perché portarsi due giocatori del genere in panchina senza farli giocare sarebbe un mezzo suicidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA