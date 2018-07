Juve-Ronaldo, non ci sarà lunedì la festa/presentazione all'Allianz Stadium

di Alberto Mauro

La Juve non ha mai comunicato che lunedì ci sarebbe stata la presentazione di Ronaldo, ma il club ci stava lavorando per la realizzazione dell'evento che il popolo bianconero stava aspettando. La socetà sta pensando a un'altra data, intanto è pronta ad accogliere lunedì stesso il campionissimo portoghese che, come gli altri arrivati, si sottoporrà alle normali visite mediche al J Medical. Quando alla presentazione, si sta lavorando su un a possibile altra data. Intanto Cristiano verrà presentato, sempre lunedì, con una "classica" conferenza stampa all'Allianz. Anche la Questura - per ovvie ragioni di ordine pubblico - aveva seguito il caso, pensando anche a un maxi-evento, ovviamente a pagamento, all’interno dell’impianto della Juventus. Dal club fanno sapere che non è una decisione legata all’ordine pubblico: le forze dell’ordine avevano assicurato di poter "gestire" la sicurezza senza particolari criticità.

