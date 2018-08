Juve, ultimo rodaggio alla Continassa prima del Chievo: 8 gol all’Under 23

di Alberto Mauro

Ultimo rodaggio alla Continassa prima del debutto in campionato sabato contro il Chievo, la Juve batte 8-0 l’Under 23 di Zironelli (che esordirà quest’anno in Lega Pro) con reti dei nuovi arrivati Ronaldo, Bonucci, Cancelo e tutti gli effettivi in campo ad eccezione di Spinazzola e De Sciglio. Allegri nel primo tempo schiera un 4-2-3-1 (che in fase difensiva diventa 4-4-2): Szczesny, Barzagli, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Pianic Khedira; Cuadrado, Dybala, Ronaldo, Douglas Costa. Dall’altra parte Del Favero, Parodi, Zanandrea, Alcibiade, Zappa; Di Pardo, Toure, Fernandes, Muratore; Matheus Pereira e Mosti. Poker a fine primo tempo con reti di Ronaldo al 7º (diagonale mancino dal limite su assist di Douglas Costa), Bonucci al 19º (assist Pjanic), Dybala al 28º (assist Ronaldo) e Pjanic dopo 33 minuti.



Nella ripresa Allegri cambia uomini e sistema di gioco: 4-3-1-2 con centrocampo a rombo, Emre Can vertice basso e Bentancur dietro le punte. Perin, Cancelo, Benatia, Chiellini, Beruatto; Marchisio, Can, Matuidi; Bentancur; Mandzukic e Bernardeschi titolari. Dall’altra parte Nocchi, Udoh, Delli Carri, Vogliacco, Andersson, Coccolo; Pozzebon, Castanos, Clemenza; Del Sole e Olivieri. Reti di Cancelo su punizione al 7º e Bernardeschi al 19º, Mandzukic al 24º (assist di Bentancur), Matuidi al 37’ su assist di Mandzukic a chiudere le marcature per l’8-0 finale.





